Henter inn treningsguru til inspirasjon

Lørdag og søndag får nemlig treningssenteret besøk av treningsekspert og livsstilscoach Kari Jaquesson. Hun skal både ha treningstimer, holde foredrag og ha kurs med instruktørene ved senteret.

– Hun har vært hos oss før og hatt litt lyst å komme igjen, for hun har jo mor fra Måløy og familie her, sier Eide Tennebø.

Nå passet det seg sånn at det kunne gå i orden.

– Vi har lyst å kunne tilby kundene våre en litt annen treningsopplevelse, og hun er en som de aller fleste har et forhold til. Så nå blir det både ulike treninger og et foredrag som er åpent for alle, sier Eide Tennebø, som forteller at foredraget handler om å velge en livsstil som gir deg energi.

– Livet kan by på litt av hvert, så det er godt å ha litt ekstra krefter både i medvind og motvind. Du har valget – hver eneste dag, skriver Kari Jaquesson selv om foredraget.

Jaquesson vil ha trening og foredrag lørdag, samt morgenøkt med meditasjon søndag.

– Opplegget er gratis for medlemmer og ikke så altfor dyrt for andre, smiler Eide Tennebø.