I dag er årets nasjonale glededag

Nyheter

– Kvart år er det MOT til å glede-dagen den 23. november. Ungdommar og vaksne over heile landet har eit felles mål denne dagen: Spreie glede! fortel Dagny-Ann Gangeskar i Vågsøy kommune i ei pressemelding.

MOT til å glede-dagen handlar om å ha MOT til å bry seg om andre. Eit viktig stikkord er: tenk enkelt! Gled bussjåføren, vener, naboen, farfar på aldersheimen, læraren, bestemor, klassekameratar, butikktilsette, kollegaer eller barnehagebarn.

– MOT trur at nøkkelen til eit varmare og tryggare samfunn er robuste ungdommar, som inkluderer alle. MOT oppfordrar difor til å ha ekstra fokus på å sørge for at alle er inkludert ved å kanskje gå litt utanfor komfortsona, heiter det i pressemeldinga.

Ein kan også tenke litt utanfor boksen under årets MOT til å glede-dag.

– Kjenner du nokon som sit åleine og som ikkje har så stort nettverk rundt seg, så er det akkurat dei du skal hugse på i dag. Ha litt ekstra fokus på å seie hei, gje eit smil, ein tommel opp og kanskje til og med ein klem.