Marte sel dyreteikningar til heile verda

Nyheter

Marte Sæther (28) har fått så god respons på pastellteikningane sine av dyr at ho får tingingar frå heile verda.

– Eg trur eg kunne levd av å teikne, men eg vågar ikkje ta steget fullt ut. Og eg er for glad i jobben min som helsefagarbeidar på Syvdetun til at eg vil slutte. Men du kan seie at teikninga er blitt ei god attåtnæring, seier Sæther.

Ho møter oss i barndomsheimen på Slagnes utanfor Åheim. Etter ti år i Ålesund tok ho med seg mann og to born heim til Vanylven i februar i fjor. Snart blir det generasjonsskifte i bustaden som ligg særs idyllisk til ved Vanylvsfjorden med utsikt mot Stadlandet. Nede i første etasje har Marte rigga seg til med eige arbeidsrom der ho i ledige stunder sit og teiknar. Mor Sølvi har systove i naborommet. Her var det hektisk aktivitet med bunadsaum i mai.

– Det var gjennom mamma eg fekk interessa for teikning. Frå eg var veldig lita skaffa ho meg alt eg trengte av skikkeleg utstyr. Eg elska å teikne, men i 10.-klasse tok interessa slutt. Det vart nye miljø, ny skule og nye interesser. Det var då eg var gravid og fekk bekkenløysing i 2016 at eg tok opp att teikninga. Eg måtte ha noko å gjere på når eg måtte halde meg i ro.

Har teke av på Instagram

Det starta med at ho teikna hunden til nokre vener. Dei syns biletet var så fint at dei ville kjøpe det. Så byrja ho teikne andre sine hundar.

– Eg la dei ut på instagramkontoen min artby_marte. Så byrja folk å dele bileta mine. Responsen har vore enorm. Eg har fått tingingar frå England, Sverige, Danmark og Canada i tillegg til Norge. Dei som tingar, sender bilete på e-post. Så teiknar eg, set teikninga i ramme og sender tilbake. Det er størst interesse for dyr, spesielt hundar, men eg teiknar andre ting også. Det første biletet selde eg i september 2016.

No har Instagram-sida 8200 følgjarar.

Pastellteikning er ein eigen teknikk der du brukar spesielle fargeblyantar. Sæther fortel at teikninga toler veldig lite. Tek du på henne, blir ho øydelagt. Difor er Marte nøye med å setje dei inn i ramme før ho sender dei frå seg.

– Eg har brukt veldig mykje tid på prøving og feiling. Mellom anna for å finne ut kva papir eg likar å bruke.

Nyleg hadde ho utstilling på Slagnes forsamlingshus.

På veggen i løpet av ein månad

Ho brukar alt frå ei veke til ein månad på ei teikning.

– Eg må kalkulere inn at eg har full jobb og to små born. Eg lovar kundane at dei skal ha biletet på veggen innan ein månad frå dei tingar.

Kunstnaren meiner det er gode muligheiter til å utvikle aktiviteten.

– Ja, eg har tenkt at eg kanskje skal byrje halde kurs. Det er ikkje mange som driv kursaktivitet med pastellteikning her i landet. Sjølv var eg i Sandefjord på kurs, med tysk kurshaldar.