Avviser påstandar om sosial dumping

Reiarlaget Norse Marin AS reagerer på påstandane om at dei driv med sosial dumping.

Aksjon mot fiskebåt: Meiner mannskap går på slaveriløn Sjøfartsdirektoratet har gått til aksjon mot den Bergens-registrerte fraktebåten «Ottar» og har avdekka ei rekkje alvorlege feil og manglar. Sjømannsforbundet meiner mannskap om bord går på tilnærma slaveriløn.

– Vi avviser på det sterkaste påstandane om sosial dumping i saka med dei to maskinistane frå Filippinane, seier advokat Roar Bårdlund til NRK Sogn og Fjordane.

Han representerer reiarlaget Norse Marin AS.

To filippinske menn fekk beslaglagt passa sine og det vart i aksjonen avdekka at dei to blir lønna 1.100 dollar i månaden, om lag 9.000 kroner i månaden.

Advokaten meiner at løna ikkje utgjer 1.100 dollar per månad.

– Påstandane er uhyrlege og så langt frå sanninga som den kan komme. Det dreier seg om dyktige filippinske sjøfolk som kvar for seg er blitt betalt med 3.000 og 4.000 amerikanske dollar kvar månad medan dei har jobba i Noreg. Dei er svært glade for dei gode arbeids- og lønnsvilkåra, og er sjølvsagt svært lei seg for å miste jobbane og kunne bli utvist frå Noreg, seier han til NRK, og viser til at det kan dreie seg om ei mistyding av kontraktane.

Rune Larsen i Sjømannsforbundet hevdar ovanfor NRK at kontraktane ikkje er vranglese.

– Dei får gå ut med det dei vil, men eg held meg til dei papira som har blitt lagt fram og det som mannskapet fortel, seier han til NRK.

