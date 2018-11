Inviterer til åpent møte for å diskutere Syria-situasjonen

Nyheter

– Kari er en av få nordmenn som har besøkt landet etter at krigen startet for over sju år siden. Hun vil fortelle om sine besøk i landet, sier Daniel Henriksson i Raudt Vågsøy.

Stiller spørsmål

Kari Jaquesson forteller selv at hun ble lei av medienes ensidige dekning av krisen i Syria og reiste på eget initiativ til landet i april 2017 og april 2018, blant annet til Damaskus, Homs, Aleppo og Maaloula. Hun har også besøkt flyktninger fra Øst-Ghouta. I foredraget vil hun komme inn på krigen og de nye vendingene den har tatt i løpet av det siste året.

Hun stiller mange spørsmål, blant annet «hva kan vi lære av det som har skjedd og det som skjer i Syria? Hvordan skal vi forholde oss til Norges deltagelse? Er det overhodet mulig å skaffe seg oversikt over situasjonen, og er det nødvendig for å kunne ta et standpunkt?

– En viktig sak

Hovedgrunnen til at Raudt Vågsøy ønsket å invitere nettopp Kari Jaquesson er fordi de de mener at spørsmålet om Syria-krigen er en viktig sak, forklarer Henriksson.

– Vi i Raudt mener bildet av krigen i mediene har vært ensidig. Vi ville derfor invitere noen som hadde vært der, og fant ut at det var svært få nordmenn som faktisk hadde vært der. Men Kari er en av dem. Vi valgte henne av den grunn, men også fordi hun er et kjent fjes og har familie i Måløy.

Henriksson forteller at Jaquesson vil bruke tiden på å fortelle fra reisene sine.

– I etterkant blir det så åpnet for spørsmål og debatt. Da er ordet fritt og vi i Raudt vil også være til stede og stille både kritiske og andre spørsmål, sier Henriksson, og legger til:

– Vi har en vedtatt politikk på området Syria som er forskjellige fra mediebildet.

Henriksson forteller at det ikke er noen påmelding til møtet på Kraftstasjonen søndag. Møtet er åpent for alle.

– Restauraten holder også åpent og vil ha syrisk mat på menyen, avslutter han.