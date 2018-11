Legger ned to passkontor i vårt distrikt

Nyheter

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å redusere tallet på pass- og ID-kontor fra 144 til 77. Kontoret i Eid er at av kontorene som består.

Årsaken til reduksjonen skal være at sikkerhetsnivået for pass må bedres for å møte nye sikkerhetskrav. De nye passene skal utstedes av medarbeidere med ID-faglig kompetanse i fysisk sikrede lokaler.

– Det er høye internasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes. Disse imøtekommes ikke i dag. Det er for enkelt å skaffe seg et ekte norsk pass på falskt grunnlag. Norske pass har høy internasjonal status og gir visumfrihet til mange land. Det kan brukes som virkemiddel til alt fra svindel og trygdemisbruk til organisert kriminalitet og terrorisme, og er ettertraktet i kriminelle miljøer, sier programdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister, Tor Mikkel Wara (Frp), sier at nye løsninger skal bli tatt i bruk for å sikre at belastningen bir mindre for dem som får lengre reisevei til passkontoret.

– Utvidede åpningstider, timebestilling over internett og mobile løsninger som skal reise rundt i distriktene, er eksempler på tiltak vi gjør for å lette hverdagen for folk flest, sier Wara.