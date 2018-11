Ble hedret for 39 år i samme bedrift

Nyheter

Under Fjord Shipping AS sitt julebord lørdag 17. november benyttet selskapet anledningen til å hedre Solveig Høydal med Norges Vel Medalje for lang og tro tjeneste etter 39 års arbeid hos bedriften.

– Solveig startet opp sin karriere i shippingbransjen i 1979 gjennom kjøp og drift av skip gjennom familieselskapet Høydal Shipping AS. I 1994 gikk dette selskapet inn i Fjord Shipping AS, sier styreleder Svein Skibenes, og legger til:

– Vi er takknemlige over å ha hatt en så lojal, pålitelig og dyktig medarbeider ansatt hos oss over så mange år. Det er ikke en selvfølge i dag at en god medarbeider står i samme jobb, hos samme arbeidsgivergruppe, i 39 år, sier Skibenes.