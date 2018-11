Ulykker og aksjon mot fiskebåt mest lest

Nyheter

Ein førar av ein bil mista torsdag ettermiddag kontrollen over bilen sin slik at den snurra rundt på glatta. Dette var den mest lest saka på fjt.no den siste veka.

Den nest mest leste saka var saka om Sjøfartsdirektoratet sin aksjonen mot fiskebåten Ottar, der ein meiner at mannskapet om bord har gått med tilnærma slaveriløn. Det var onsdag at Sjøfartsdirektoratet gjekk til aksjon mot båten der det mellom anna var avadekka at to fillippinske maskinistar vart lønna 1.100 dollar i månaden, om lag 9.000 kroner i månaden. Les heile saka her.

Den tredje og fjerde mest leste saka var to bilulykker. Fredag køyrde ein bil av vegen og føraren vart frakta til Førde sentralsjukehus med luftambulanse. Onsdag var to bilar involvert i eit trafikkuhell ved Geitebrua i Bremanger. Uhellet førte ikkje til personskader.

Den femte mest leste saka var eit lesarinnlegg, som du kan lese her: «Tror ikke det stopper før...»