Tok gull på første dag i VM

Nyheter

På første konkurransedag under VM i kokkekunst (Culinary World Cup) tok både junior og seniorlandslaget gull i sine konkurranse-grener. Kokkelandslagene, som har lagt ned over 18.500 timer i forberedelser frem mot konkurransen, er svært glade og lettet over resultatet fra første dag, heter det i en pressemelding.

Juniorlandslaget leverte lørdag en Contemporary buffet til 12 personer, som ble serveret som en femretter. Seniorlandslaget konkurrerte i Hot Kitchen, hvor de serverte en treretters meny til 110 gjester i Restaurant of Nations Culinary lørdag kveld.

– Gull til begge lag var akkurat det vi trengte nå for å komme i rette modus for videre arbeid mot varmmatkonkurransen for junior som foregår mandag, og konkurransen i kaldmatbuffet for seniorer på tirsdag. Vi er nå supermotiverte og klare for å vise de andre hva vi kan i de restrende konkurransene, sier Jørn Lie, manager for begge lag.