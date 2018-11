Eitt skritt nærare det nye fylkesvåpenet

Nyheter

Dei nye forslaga har det vestlandske fjordlandskapet som motiv, og skal røystast over av politikarane i begge fylka i desember. For at det nye fylkesvåpenet skal bli vald, må begge fylkestinga velje det same forslaget. I Sogn og Fjordane skal det røystast 4. desember, mens i Hordaland skal det røystast 11./12. desember.

Under kan du sjå dei fire forslaga, og grunngjevinga til fagutvalet.

Fjordlandskap: Tilrådd

«Det tilrådde forslaget er ei stilisert framstilling av det vestnorske fjordlandskapet. Fagkomiteen skriv at det har ein god form og er eit enkelt, men sterkt våpen. Det er eit klassisk heraldisk motiv med historiske røter, samstundes om det er moderne. Fargebruken er tilpassa motivet, og det grøne gjev gode assosiasjonar til det velkjende frodige landskapet på Vestlandet.»

Bølgjer: Godt eigna

«Fagkomiteen meiner dette forslaget er ei god tolking av bølgjer og vind. Komposisjonen er godt balansert, og motivet er enkelt og attkjenneleg med rørsler. Fargane understrekar bølgjer, vind og energi.»

Kystlina: Godt eigna

«Fagkomiteen meiner dette forslaget er ei fin stillisering av kystlina i det nye vestlandsfylket. Det har ein balanse, utan å bli for symmetrisk, og motivet er tidlaust og lett å forklare.»

Foss: Eigna

«Motivet er ein god ide og har ei viss rørsle. Fargevalet gjev meining saman med motivet, med dei grøne liene som omgjev fossane.»