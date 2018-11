Femteklassingene bedre i lesing

Nyheter

– Det er flott at flere elever mestrer lesing. Det gjør det mulig å lykkes med andre fag i skolen. Det er også gledelig å se at regjeringens systematisk satsing på lesing gir resultater, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Mens det har vært lite endringer nasjonalt siden i fjor, viser resultatene at norske femteklassinger har blitt bedre i lesing siden 2016.

– Resultatene viser at utviklingen går rett vei i norsk skole, men vi har fortsatt utfordringer vi skal ta tak i. Vi vet at de elevene som gjør det dårlig på de nasjonale prøvene oftere faller fra i videregående opplæring. Derfor er det viktig at skolene, lærerne og foreldre bruker prøvene aktivt til å følge opp elever som har behov for ekstra hjelp og støtte. Prøvene kan også brukes innad i en kommune for å lære av skolene og lærere som har fått gode resultater. Det er mange skoler og lærere som gjør en kjempejobb og som kan være til inspirasjon for andre skoler, sier Sanner.