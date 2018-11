Bli med på Ole Brumm sine juleforberedelser på Nissefesten

Nyheter

Dette er nissefest nr. 69 i rekka, og det er en sterk tradisjon i Vågsøy for å få med seg denne forestillingen, forteller Holvik.

– Ja, denne tradisjonen er det mange «barn» i alle aldre som må ha med seg for å utløse den rette julestemningen. Og det blir selvfølgelig masse, masse julemoro, kanskje mest for de yngste, men der er også noe for de voksne, sier Holvik.

Musikklaget sine nissefester handler alltid om juleforberedelser, alt må være klart til jul. I år får publikum oppleve hvordan Ole Brumm forbereder julekvelden, og mange andre kjente karakterer stikker også innom. De fleste er hyggelige, men noen lager bare rot slik at jula en liten stund står i fare.

– I år får en i tillegg til Ole Brumm møte Nasse Nøff, Tigergutt, Emil og Ida, Mascha, Gru, Solan og Ludvig, og Kaptein Sabeltann.

Det blir også allsang mot slutten av forestillingen, og musikklaget lover også noe godt til barna.