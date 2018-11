Ferja rykte ut for å hjelpe båt med rorproblem

Nyheter

Klokka 20.36 onsdag kveld så melder Fjord1 at ferjekapasiteten på sambandet Lote – Anda er halvert.

Forklaringa er at den eine ferja, Gloppefjord, har gått ut av sambandet for å hjelpe ein 12 meter lang båt som hadde problem med roret i Hunvikfjorden.

Vakthavande redningsleiar ved Hovedredningssentralen på Sola, Eirik Walle, seier til Fjordenes Tidende at det bles ganske mykje og båten dreiv utan styring ute i fjorden.

Litt før klokka 21.00 fekk hovedredningssentralen melding om at dei som er om bord i båten hadde fått fiksa roret, men at ferja skulle vere i beredskap til dei fekk kontroll over situasjonen.

Båten som var 12 meter lang heiter Brage og er ein trimaran som har tre skrog.

Siste klokka 21.15:

Pressekontakt i Fjord1, Christine Hammersvik, seier til Fjordenes Tidende, at Gloppefjord hjelper båten til kai, og at ferja reknar med å vere i rute igjen frå klokka 21.45.