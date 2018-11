Fryktar for istappar i tunnelen

Nyheter

Ein tipsar har sendt oss bilde frå tunnelen frå rv 15 og ned til Bryggja sentrum, der det tydeleg heng istappar frå taket i tunnelen.

Tipsaren stiller seg undrande til at desse heng der, sidan det kan utgjer ein fare for både blilistar og gåande.

– Vi har fokus på dette. Vi har ein mann frå Bryggja, som tek med seg arbeidsbil inn att til Bryggja og tar ned istappane. Når vi har sånt vêr vi har no, med litt austavind og kaldt, så må vi vere der to gongar i døgnet for å fjerne tappane. Så det ikkje slik at vi ikkje følgjer med, men vi kan ikkje vere der heile tida, seier fagleiar for veg, Odd Henning Svoren, i Vågsøy kommune.

Han fortel at istappane i tunnelen er eit velkjent problem, og at tunnelen lek så mykje at det dannar seg istappar kontinuerleg når det er kaldt.

Svoren fortel at tunnelen treng ei oppgradering til ein kostnad på mellom 1 og 1,5 millionar kroner.

– Det er eit skrikande behov for å gjere noko med tunnelen, meiner fagleiaren.

– Vi har laga ein spesiell reiskap for å knuse dei med, og når det er sånt vêr som no, så er vi der dagleg, inkludert i helgane, seier Svoren.

Han rår folk om å vere obs og ikkje gå under istappane.

– Det er spesielt på den eine sida at tappane heng ned, så eg vil oppfordre folk om å ikkje gå der.