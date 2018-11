Nytt gull til kokkane i VM

Nyheter

Over 30 timar hardt arbeid vart belønna for dei norske kokkane, då dei imponerte dommarane og vann gull i den andre delkonkurransen i kokkekunst-VM. Denne gongen var det ein kaldmatsbuffet, inspirert av dei nordiske årstidene, som vart presentert tysdag morgon.

Siktar mot toppen Med gull i varmmatskonkurransen siktar det norske kokkelandslaget mot gull samanlagt i VM i kokkekunst i Luxembourg. Og heile tre nordfjordingar er med på landslaget.

Norge har dermed gull i begge dei to delkonkurransane. No gjenstår det å sjå om dei òg vil bli best samanlagt, eit resultat som vil bli klart torsdag kveld.

Kokkelandslaget har tre innslag frå Nordfjord. Jan-Erik Hauge frå Berle i Bremanger, Tonje Torvanger frå Sogndal, men med far frå Bremanger, og Kristoffer Westvik Lofnes frå Måløy i Vågsøy.

Culinary World Cup, eller VM i kokkekunst, arrangerast kvart fjerde år, og er saman med Culinary Olympics, OL i kokkekunst, dei to viktigaste konkurransane for dei norske kokkelandslaga. OL vil bli arrangert i Stuttgart, Tyskland i 2020.