Flaggar heim produksjonen

Nyheter

At fleire bedrifter flaggar inn enn ut, er ein trend ein ser i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, melder NRK Sogn og Fjordane.

– Dei siste åra har vi heller bygt opp produksjonen på Flatraket, seier Helge Solheim, styreformann i Fiskevegn AS, til NRK.

Fiskevegn på Flatraket i Selje kommune produserer tau, fiber, fiskeline og monterer garn. Med billege tollavgifter på tau, flagga bedrifta i 2002 store delar av tauproduksjonen sin til Latvia. På grunn av auka pris på arbeidskraft i utlandet, og meir effektiv produksjon heime, fortel Solheim fortel at dei heller satsar i Selje.

– Her har vi utvida der som vi ser at det er like billeg å produsere i Norge som i Latvia, seier han.