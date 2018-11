Skal komponere tingingsverk til musikkfestival

Nyheter

– Eg gler meg stort til dette, seier musikar og komponist Nils Økland, som skal komponere tingingsverk til festivalen ÅRAM PLUSS, melder festivalsjef Åshild Widerøe i ei pressemelding. Tingingsverket, som får tittelen «Vanylvsgapet», skal urframførast på opningskonserten torsdag 23. mai. På scena får felespelaren Nils Økland med seg musikarane John Inge Leira Bjøringsøy, Miki Campins og Øystein Salhus, alle heimehøyrande på Sunnmøre. Sjølv bur Nils Økland i Haugesund.

Vi er nært på havet og Stad her i Vanylven, og Vanylvsgapet representerer eit skilje mellom opprørt hav og rolegare farvatn, mellom det utrygge og det trygge. – Vi synest det er kjempespennande at vi no skal få laga musikk knytt til Vanylvsgapet, seier festivalsjef Widerøe. Når Stad skipstunnel etter planen blir realisert, vil det medføre store endringar for Vanylven kommune og symbolikken knytt til dette havstykket på fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Kulturrådet har løyvd midlar øyremerkt komposisjon av tingingsverket, og vi er overtydde om at Nils Økland vil gjere det på ein glimrande måte. Vi ser verkeleg fram til å presentere den spesialskrivne musikken for publikum i slutten av mai.

Nils Økland spelar hardingfele, fiolin, viola d’amore og jobbar i gråsona mellom folkemusikk, klassisk musikk, improvisasjon og moderne musikk. Økland har vore solist med ulike orkester i mange europeiske land og har hatt turnear og prosjekt i USA, Kina, Japan og Midt-Austen, i tillegg til turnear for Rikskonsertane og konsertar elles i Noreg. Nils Økland har vore aktiv i norsk musikkliv sidan tidleg på 1980-talet, og har laga teater-, ballett- og filmmusikk, m.a. til kortfilmen Tuba Atlantic, som var nominert til Oscar for beste kortfilm i 2012. Økland har urframført fleire verk for solo hardingfele og orkester, men spelar mest sin eigen musikk. Trioen 1982 og rockebandet Lumen Drones har vore sentrale samarbeidspartnarar i tillegg til hans eige band. Førebels siste CD er Lysning frå 2017, som Nils Økland Band fekk Spellemannprisen i open klasse for.