– Kort summert opp er ho ein fantastisk flink leiar med stor ståpåvilje. Ho er gull verd for oss her på Stad, heiter det i nominasjonen frå klubben.

For arbeidet Leivdal har lagt ned vart ho heidra med 5.000 kroner og diplom for stort og viktig arbeid for fotballsporten i Sogn og Fjordane.

– Ho styrer laget med ei stødig hand og er slett ikkje redd for å ta i eit tak. Noko som kjenneteiknar vedkommande er den gode leiarstilen, men ho tar også andre viktige jobbar, heiter det vidare i grunngjevinga.

Det blir også vist til at Leivdal stiller opp på kvar einaste heimekamp A-laget spelar, Anten som kampvert, i kiosken og i speakerbua.

– Vedkommande starta si «karriere» i klubben som trenar for barnetrim og aldersbestemte lag, i fleire periodar. Ho har nok hatt både trenaransvaret og oppmannsrolla i mange år.

Margareth Leivdal vart i 2012 tildelt Idrettsprisen for Selje kommune.