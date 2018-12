– Jeg var aldri noen «leke med dukker»-jente

Nyheter

Energimontør og politiker Gunn Sande (57) fra Stadlandet ville heller være ute enn å leke med dukker da hun var liten. Det har hun tatt med seg inn i voksenlivet.

– Kontorarbeid ble veldig kjedelig for meg. Jeg ville ut og jobbe, sier Sande.

For 30 år siden tok hun et utradisjonelt valg da hun som én av få kvinner kurset seg som telemontør og senere energimontør. Hun aldri vært redd for å skille seg ut, og stortrives fortsatt i jobben den dag i dag.

– Jeg har alltid valgt utradisjonelt, og var aldri noen «leke med dukker»-jente, for å si det sånn. Jeg ville heller være ute i aktivitet.

Sande synes yrket hennes passer like fint for kvinner, som for menn.

– Men man kan ikke være redd for å bli skitten, for å si det sånn. Hverdagen består ikke bare av å klatre i stolper, men også å ligge i grøfter for å legge kabler. Men det er det som er så flott, at ingen dag er lik.

– Har du fått noen negative kommentarer som kvinnelig energimontør?

– Nei, det har jeg ikke, med unntak av en eldre dame som tok meg for å være en gutt, og som nektet plent å tro at jeg var dame, sier Sande lattermildt.

– Ikke redd for å si hva jeg mener

I tillegg til å være energimontør, er Gunn Sande også en engasjert politiker for Senterpartiet på kommune- og fylkesnivå. Hun har vært kommunestyrepolitiker i Selje de siste tre periodene, og fylkespolitiker siden 2015. Sande forteller at hun også gjerne engasjerer seg politisk i nye Vestland fylke og Stad kommune.

– Jeg er ikke redd for å si hva jeg mener. Sånn har jeg alltid vært. Jeg har nok mer sansen for å synge ut om det er noe, og bli ferdig med ting med en gang. Det å gå og ruge på ting, det er ikke helt «meg». Jeg sier det jeg mener, og står for det, samtidig som jeg klarer å snu og be om unnskyldning hvis jeg har tatt feil.

Beundrer Navarsete

Som kommunestyrepolitiker i Selje er talerstolen langt fra ukjent for Gunn Sande (Sp).

– Jeg går mye på talerstolen, men det er engasjementet som gjør det, ikke fordi jeg vil være en møteplage, sier Sande med et smil og legger til:

– Jeg forbereder meg grundig og går gjennom alle sakene grundig, og noterer meg ting jeg skal spørre om eller vil kommentere.

Og selv om Sande ikke er redd for å si meningen sin i viktige saker, forstår hun at det kan koste. Når det kommer til slike saker, beundrer hun måten den tidligere partilederen i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, flere ganger har taklet motstanden på.

– Når det kommer til å stå i stormen, må jeg si at jeg beundrer Liv Signe. Hun har jaggu fått svi, både nå og tidligere. Jeg vet ikke om jeg hadde maktet det selv, for å si det rett ut, avslutter Sande.