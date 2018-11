Bronsje samanlagt til kokkane i VM

Nyheter

Resultatet vart klart under medaljeseremonien i Luxembourg torsdag ettermiddag. Norge vann som kjend gull i begge delkonkurransane tidlegare i veka, men samanlagt heldt det til bronse. Det vart særs jamnt mellom de tre topplaga, og til slutt var det Sverige (gull) og Singapore (sølv) som vart betre enn Norge.

I ei pressemelding fortel kaptein for seniorlaget, Christer Rødset, at målsettinga var ein plass på pallen, og at VM har vore viktig konkurranseerfaring fram mot OL som arrangerast i Stuttgart, Tyskland i 2020. Det norske juniorlandslaget, som òg vann gull i begge sine konkurransar, vann også bronsje samanlagt.

Slik vart samanlagtvinnaren kåra:

Alle laga startar med 100 poeng i kvar konkurranse, og så trekk dommarane frå poeng om dei har noko å trekke for. I kvar konkurranse kan laga oppnå gull, sølv eller bronse etter å ha oppfylt visse kriterie. Endar dei på 70-79,99 poeng får dei bronse, 80-89,99 poeng gir sølv, og 90-99,99 poeng gir gull. Laget med høgast samla poengsum vinn. Om eit lag får tre «svake» gull og eit sølv, kan derfor eit lag med to «sterke» gull og to sølv gå forbi og vinne konkurransen.