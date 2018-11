Vil ha fylkesveg til Kalvøya

Nyheter

I brevet til Bremanger kommune, ordførar og formannskap, skriv Bremanger Venstre at dei at kommunen snarast råd må ta initiativ overfor rette myndigheiter og sørge for at det vert fylkesveg gjennom Kalvåg sentrum til Kalvøya og at det vert fylkesveg til endes på Nesbøvegen.

– Begge dsse vegane er trafikkårer til verdiskapande verksemder, og begge er utsett for høg belastning frå tungtrafikk med påfølgande vedlikehald. Felles for begge er at dei er avslutta som fylkesvegar før dei kjem fram til aktivitetsområder og viktige næringar som skaper arbeidsplassar og skatteinntekter, skriv

Fylkesveg 572 (Nesbøvegen) stoppar ved Dyrstad ca 1,5 km før Bremanger quarry og ca 5 km før høgaktivitetsområdet for utbygging og drift av Hennøya vindpark. Fylkesveg 616 (Kalvågvegen) stoppar ca 250 meter før Kalvåg sentrum og ca 1,2 km før Kalvøya, som er kommunen sitt satsingområde for fiskeri og maritime aktivitetar, skriv dei.

– Om vi får disse to over som fylkesvegar har vi ca 10 km mindre med høgt belasta veg å vedlikehalde. Ein bør også få gjort om ein del kommunale vegar til private vegar. Bremanger kommune vedlikeholder, brøyter og har ansvar for vegar som går til dlømes til fritidsbustader. I motsetning til dette så er det i dag vegar der det bur fastbuande som ikkje har kommunale veg. Det er ikkje riktig prioritering å bruke skattepengane til fastbuande til å vedlikeholde vegar som går til fritidsbustader - for folk som bur og skattar til andre kommunar, seier leiar i Bremanger Venstre, Irene Storøy.

Bremanger Venstre meiner at kommunen snarast mogleg må ta initiativ ovanfor rette myndigheiter og sørge for at det vert fylkesveg gjennom Kalvåg sentrum til Kalvøya, og at det vert fylkesveg til endes på Nesbøvegen.