Gir seg som drivarar

Nyheter

Tove Måløy og Tor Ivar Østreng tok over drifta av Doktorgarden på vårparten i år, men gir seg no.

– Det er med vemod vi informerer om at vi ikkje skal drive Doktorgarden neste år. Etter lange og grundige vurderingar må vi erkjenne at drifta ikkje lar seg kombinere med dei andre jobbane vi har. Vi er veldig takknemlige for all støtte vi har fått frå bygda - det har vært til stor glede og motivasjon ! Det har og vore ei sann glede å treffe så mange hyggelege tilreisande.

Det skriv dei på si eiga Facebookside.