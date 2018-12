Nyheter

Rådmannen i Vågsøy foreslår å øke eiendomsskattetakstene for skatteåret 2019 med 10 prosent. Dette som et alternativ til å gjennomføre retaksering av alle eiendommer. Eiendommer under verk og bruk som inneholder takst på maskiner og utstyr blir taksert på nytt basert på endringer i eiendomsskatteloven på dette punktet.

Formannskapet i Vågsøy ga sist uke sin enstemmige tilslutning til dette forslaget fra rådmannen.