Kammerkoret synger med Chris Medina

– De ønsket å ha med et lokalt kor. Vi takket ja til det, og gleder oss til konserten, sier dirigent for Bremanger kammerkor Jarle Grotle.

Under konserten blir det kjent julemateriale i trioens egne versjoner, samt litt originalt materiale og selvfølgelig Medinas store hit What Are Words, skriver artistene på egen hjemmeside.

Chris Medina ble verdenskjent da han i 2011 deltok i American Idol. What Are Words toppet listene i Norge i lange tider. Siden den gang har Chris holdt seg aktiv som artist og låtskriver med base i Norge. Han var også nylig med i Århundrets stemme på TV2.

Eirik Næss er en norsk artist og musiker, blant annet er kjent fra trioen BISÅN og deltakelse i Idol 2016, Stjernekamp og Beat for Beat. Han har jobbet med et bredt spekter av artister som Alan Walker, Ida Maria og Angelina Jordan. André Viervoll er musiker og produsent for kjente artister, blant annet Noora Noor, Tine Thing Helseth, Cezinando og Alan Walker.