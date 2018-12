Satser sterkere på sjømat:

– Vi har tross alt holdt på i 30 år, det var på tide å få samlet aktivitetene

– En liten opprydding i selskapsstrukturen var på sin plass, mener Agnar Lyng etter at de lanserte Babord som det nye felles merkenavnet til selskapene som frem til nå har hett Torbas AS, Seaprime AS og Lyng AS.