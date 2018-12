God respons på opningsdagen

Nyheter

- Vi er veldig glade for å vere i gang med butikkdrifta og har fått mange gode tilbakemeldingar allereie, seier Salah Ahmad Alabdullah som saman med kona Ftouh Samir Krdi no driv Måløy mat AS i Gate 1, ein butikk med arabisk mat.

Laurdag opna dei dørene til butikken for første gong, og delte ut kaffi og arabisk snacks til kundane sine.

Då Fjordenes Tidende var innom den nye butikken på opningsdagen var Majid Othman og Alaa Almograbi to av kundane. Dei var nøgde med utvalet i den nye butikken.

- Dette er veldig bra at dei har fått til, seier Majid Othman og forklarer:

- Det er ofte vi manglar arabiske matvarer, og då må vi reise for å få tak i. No har vi det vi treng her i Måløy og det er kjempebra.

Opnar eigen butikk Fire år etter Salah Ahmad Alabdullah og Ftouh Samir Krdi flykta frå Syria, opnar dei butikk med arabisk mat, midt i Måløy. Med det skapar dei sin eigen arbeidsplass på den nye heimstaden sin.

I butikken finn ein varer frå både Syria, Tyrkia, Marokko og Egypt i hyllene.

Alabdullah fortel at det også er mange utan arabisk bakgrunn som har vist interesse for matvarene dei sel i butikken.

- Det er veldig kjekt at også folk utan innvandrarbakgrunn synest vi har eit spennande tilbod, seier han.

Butikken vil halde open sju dagar i veka.