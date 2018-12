– Fiskeflåten blir stadig viktigare for Norge

Nyheter

– Næringa har opplevd ein stabil positiv vekst dei siste åra med auke i verdiskaping på 38 prosent frå 2014 til 2017. Eit av selskapet som har går godt, og legg att store verdiar i lokalsamfunnet er Ervik Havfiske på Stadlandet. Dei sist åra har selskapet lagt igjen fleire titalsmillionar av kroner i lokalsamfunnet, heiter det i ei pressemelding frå Fiskebåt - Havfiskeflåtens organisasjon.

Fangstleddet har lenge vore den største netto bidragsytaren til verdiskaping i næringen, men i 2017 er foredlingsindustrien omtrent på same nivå. Auken hos foredlingsleddet skuldast hovudsak betre marginar i foredlingsaktivitetar for villfisk, heiter det i pressemeldinga.

Det blir skapt rundt 28.000 årsverk i den fiskeribaserte verdikjeda, der fangstleddet, foredling og ringverknader bidrar med rundt ein tredjedel kvar. Dette utgjer ein vekst i talet på årsverk på̊ 12,3 prosent frå 2014 til 2017. Kvart årsverk i fiske og fangst genererer 2,15 årsverk i resten av den fiskeribaserte verdikjeda, inklusive ringverknader.

– Eit årsverk i kjerneleddet i fiskerinæringa skapar noko over to årsverk i tilknytta næringar i form av ringverknader hos leverandørane til fiskerinæringa. Det er god aktivitet hos mange leverandører, ikkje minst fordi det for tida skjer ei fornying av fiskeflåten, som skapar aktivitet hos designselskap, verft og underleverandørar til desse, seier Ulf Winther, spesialrådgivar i SINTEF Ocean.



Den samla verdiskapinga i norsk sjømatnæring nærmar seg 100 milliardar kroner. Dei 10 siste åra er ringverknadene aleine blitt dobla, og leverandørindustrien står no for ei verdiskaping på over 30 milliardar kroner.