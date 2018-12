Fint, kjølig vær i vente

Nyheter

Frem til torsdag melder værmeldinga om sol og fint vær, med temperaturer rundt 3 til 0 grader. Fra fredag vil gradestokken krype under null, og det er meldt om minusgrader gjennom helga.

Meteorologene melder på Twitter at det er et høytrykk som har lagt seg til ro utenfor kysten av Sør-Norge. Dette vil føre til kaldt og rolig vintervær framover.

Den nye vindappen er klar Lurer du på om Måløybrua er stengt når kulingen rasar rundt husveggen? Vindappen, som er eit samarbeid mellom Sebastian Fløysand Kvalheim og Fjordenes Tidende, er no klar.

Tekstvarsel fra Meteorologisk institutt:

TIRSDAG

Vestlandet sør for Stad Nordaust bris, i kveld aust og søraust bris. Pent vær, men utrygt for lokal tåke nord for Sognefjorden.

ONSDAG

Hordaland og Sogn og Fjordane Aust eller søraust bris, til dels frisk bris utsatte steder. Pent vær.

TORSDAG

Vestlandet sør for Stad Sørøst bris, periodevis liten kuling på kysten av Rogaland. Pent vær.

