Køyrde bil i rusa tilstand – utan førarkort

Det var i ein annan tettstad i Sogn og Fjordane i haust at kvinna køyrde bil trass i at ho var påverka av alkohol. Ei blodprøve tatt av føraren to timar seinare viste ein alkoholkonsentrasjon på 0,79 promille.

På dette tidspunktet hadde heller ikkje tenåringen førarkort.

I tillegg skal den domfelte ha gitt uriktige oppløysningar til politiet om eigen identitet ved å vise eit bankkort som høyrte til ein slektning.

Dette førte til at slektningen vart sikta i saka ved at det vart tatt blodprøve i hennar namn.

Den sikta erkjente straffeskuld og tilstod forholda i retten.

Kvinna er dømd til 30 dagar i fengsel som blir utsett med ei prøvetid på to år. Nordfjordingen må også betale ei bot på 10.000 kroner, og er dømd til ein sperrefrist for å ta sertifikat for ein periode på 20 månadar.