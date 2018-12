Meiner aksjane bør gå til eigarkommunene

Nyheter

Bremanger kommune er ein av dei sju eigarkommunene i SFE. Og etter at fylkespolitikarane sist veke gjorde vedtak om at dei vil fordele kraftaksjane for milliardar av kroner til kommunane i fylket før ein går inn i Vestland, har NRK spurt ordførarane om fordelingsnøkkelen.

Fleirtalet av ordførarane, inkludert Vågsøy sin, meiner at alle kommunane bør få av kraftaksjane. Audun Åge Røys (H) i Bremanger meiner at aksjane bør fordelast til kommunane som er aksjeeigarar i dag, og i høve deira eigardel.

– Desse kommunane har vore langsiktige eigarar og dermed bidrege til stabilitet og verdiauke i SFE. Samstundes må ein hugse på at det ikkje er utan risiko å vere aksjeeigar, men så lenge ein har eit langsiktig perspektiv vil det som regel løne seg, seier han til NRK.

Selje-ordførar Stein Robert Osdal (KrF) meiner at alle kommunane bør få av aksjane, med eitt unntak.

– Eg meiner alle kommunane i Sogn og Fjordane må få desse aksjane minus Hornindal som går ut av dagens Sogn og Fjordane og inn i Møre og Romsdal, seier Osdal til NRK.

Prinsippvedtaket fylkespolitikarane gjorde sist veke seier at inntil 80 prosent av aksjane i Sogn og Fjordane Holding skal gå til kommunane, og fylkesordførar Jenny Følling (Sp) understrekar ovanfor NRK at fordelingsdebatten ikkje har starta.