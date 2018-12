Nyheter

Vest politidistrikt melder klokka 09.21 om at det er brann i ei garasje på Myrold på Nordfjordeid.

– Nokon har ringt inn om svart røyk på adressa. Omfanget er ukjent, melder politidistriktet på Twitter.

Brannvesen og politi rykker ut.

Oppdatering: Brannvesen fekk raskt kontroll over brannen og ingen personar vart skadde. Det var ingen fare for at brannen skulle spreie seg. Brannårsaka er førebels ukjend, melder NRK.