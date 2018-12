Nyheter

Statens vegvesen og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til opning av den nye tunnelen til Honningsvågen ved Stad tysdag 18. desember.

Det vil bli heldt talar av Selje-ordførar Stein Robert Osdal, fylkesordførar Jenny Følling og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, avdeling Sogn og Fjordane Svenn Egil Finden.

Kulturinnslag blir det òg, ved Hildegunn Vederhus, som mellom anna vil framføre den nye songen Julesalme frå Stad saman med ordførar Osdal.

Sjølve opninga av tunnelen blir ved fylkesordførar Følling. Det vil òg bli servert kaffi og kaker.

Strandanipatunnelen er 595 meter lang og sikrar eit rasfarleg parti på fv. 633 ute ved Stadthavet. Det tok rundt rundt seks månader å bore og sprenge seg igjennom berget, og gjennomslaget var midt i mai. YIT Norge AS har stått for tunneledrivinga, medan Volda Maskin har teke utlasting av steinmassar og bygging av veg og deponi i dagsona. Kraftmontasje AS har montert det elektriske utstyret i tunnelen.