Støttar nytt uteområde

Eit samrøystes kommunestyre i Eid gjekk inn for å støtte det nye nærmiljøanlegget ved Stårheim skule med inntil 700.000 kroner.

I tillegg stiller kommunen simpel garanti til Stårheim IL på 2,6 millionar for lån som laget tek opp som byggelån. Garantien må godkjennast av fylkesmannen.

Slik kan det nye leikeområdet bli sjåande ut Stårheim IL planlegg eit nytt nærmiljøanlegg ved skulen i bygda. Anlegget er kostnadsrekna til fem millionar og arbeidsgruppa har planar om å sette spaden i jorda over jul.

Gruppa som arbeider for eit nytt uteområde ved Stårheim skule ser føre seg å starte arbeidet over jul og at anlegget skal stå ferdig til skulestart hausten 2019.