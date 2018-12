Kvinne tiltalt for terrordeltakelse

Nyheter

Dette melder bt.no.

Kvinnen i 30-årene ble i november i fjor pågrepet i Italia. Hun ble utlevert til Norge kort tid etter, og har siden sittet varetektsfengslet. Nå har påtalemyndigheten tatt ut tiltale mot henne, skriver avisen.

Påtalemyndigheten mener hun har spredt IS-propaganda og gitt økonomisk støtte til terrororganisasjonen.

Tiltalepunktene har en samlet strafferamme på tolv år, opplyser statsadvokat Marit Formo til Bergens Tidende.

– Hun er også tiltalt for å ha formidlet kontakt mellom personer som ønsket å reise ut og fasiliteringsnettverket til IS i Syria. Vi mener at hennes deltakelse strekker seg fra juni 2016 til november 2017, sier statsadvokaten til avisen.