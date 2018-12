Flere enn før julebulker bilen

Nyheter

Antallet har økt hvert eneste år siden 2014, og i fjor ble det registrert hele 5.275 karosserisskader fra 21. til 23. desember. Det går fram av tall fra Finans Norge.

– Hektisk innspurt mot jul, stress og overfylte parkeringshus hvor alle kappes om å parkere nærmest mulig inngangsdøra, er årsaker som går igjen, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If, i en pressemelding.

Finans Norges bransjestatistikk over karosseriskader viser at det på lille julaften og de to dagene i forkant, ble registrert 5.275 skader i fjor. Det er en økning på 12 prosent siden 2014, da 4.712 skader ble meldt til forsikringsselskapene. Siden har det vært en jevn økning i antallet bulketilfeller hvert eneste år.

– Det blir stadig flere biler på norske veier, noe som merkes spesielt i disse hektiske førjulsdagene. Da skal alle inn i et overfylt parkeringshus for å handle inn de siste gavene og fylle opp kjøleskapet med julemat, forklarer Clementz.

Den verste bulkedagen av disse dagen de siste fire årene har helt klart vært 22. desember. Da har det i gjennomsnitt skjedd 1.992 skader. Deretter følger lille julaften med 1.578 skader og 21. desember med 1.529 registrerte skader i snitt siden 2014.