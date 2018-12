Mange vil lese om lokalhistorie

Nyheter

Kvar kommune har sitt eige blad eller sogeskrift; dei fleste har kome ut i mange år, og stadig nye kjem til. Berre sidan 2010 har det kome seks nye titlar, og seinast i 2017 starta to heilt nye blad opp: Are tie (Lærdal historielag) og Tidsskrift for sogelaget i Selje og Stad.

– Det er ofte i tida rett før jul at årets utgåver kjem ut, men innhaldet er ikkje tradisjonelt julestoff, seier seniorrådgjevar Ingrid Dræge ved Sogn og Fjordane fylkesbibliotek i ei pressemelding.

Har lansert den 7. årboka i rekka Tirsdag hadde Vågsøy Historielag bokslipp for sin Årbok 2018, som er den 7. årboka i rekka.

Dræge kjenner dei fleste tidsskrifta, og analyserer og registrerer dei digitalt i Lokalhistoriske artiklar Sogn og Fjordane. Basen er bygd opp sidan 1999, og inneheld vel 23.500 artiklar. Sogn og Fjordane er eitt av svært få fylke som har ein lokalhistorisk artikkeldatabase av slikt omfang.

– Ofte er det vår nære fortid som vert omtalt. Ein finn til dømes artiklar om Mons Litleré i Jul i Sunnfjord i 1997 og i Sogeskrift for Naustdal i 2004 og i 2017. Holvikjekta kan ein lesa om i Jul i Nordfjord i 2006, Kjelda 2004 og i Årbok for Nordfjord 1991. Og er ein interessert i dialektord frå Årdal, finn ein stoff om det i fleire nummer av Årdal – før og no, fortel Dræge.

Tidsskrifta framstår som fine og forseggjorde publikasjonar, og det er som oftast uløna bidragsytarar med interesse for lokalhistorie som skriv. Tema kan vere krigsminne, kulturminne, tolking av stadnamn, omtale av personar i nærmiljøet, utvandringa til Amerika, lokale ord og uttrykk, og dikt og noveller.

For å gjere tidsskrifta allment tilgjengelege har Nasjonalbiblioteket begynt digitalisering av tidsskrift frå heile landet, også nokre av dei lokale blada frå Sogn og Fjordane. Så langt kan Jul i Sunnfjord, Jul i Nordfjord, Årbok for Nordfjord og Ljøren lesast digitalt, og fleire titlar vil kome til etter kvart.