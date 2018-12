Får tiltak i kampen mot mikroplast

Nyheter

Fokuset på mikroplast og skadene for miljøet har vore stort det siste året. Med tanke på idretten sitt ansvar for å avgrense problemet har NFF Sogn og Fjordane, fylkeskommunen og sparebankane tatt grep for å minimere avrenning av gummikuler frå kunstgrasbanar, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

Gjennom bidrag frå sparebankane, fylkeskommunen og baneeigarane, vil det bli installert nye inngangssluser med skorister ved tre kunsgrasbanar. Skoristene gjer at spelarane får gummi av sko/klede før dei forlét bana.

For at tiltaket skal vere effektivt, må trafikken til/frå bana gå naturleg over ristene og bana må ha gjerde og ballfangarnett rundt; difor er idrettsparkane i Fjaler, Vik og Eid valde. Slusene med skorister vil bli montert i løpet av våren 2019.

Det er sett av 510.000 kr til prosjektet. 255.000 kr av desse er tilskot frå Sogn og Fjordane fylkeskommune si tilskotsordning til klima og miljøtiltak, som eitt av tiltaka i den nye «Regional plan for klimaomstilling», og baneeigarane sin eigendel er på 120.000 kr. Både Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane (via sparebankstiftingane) bidrar i fellesskap med 135.000 kr til prosjektet.