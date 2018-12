Kvinne rekruttert til IS då ho budde i Nordfjord

Nyheter

Det melder NRK Sogn og Fjordane.

Den 31 år gamle kvinna er den første som er tiltalt for terror i Norge. Den somaliske statsborgaren innvandra til Norge i 2013 og kom til Nordfjord i 2015. Frå sommaren 2016 har kvinna delteke i terrororganisasjonen Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL). Det meiner PST, skriv NRK.

Frå den kommunale bustaden sin har ho delteke i fora på nett som publiserte propaganda for IS og hatt kontakt med fleire personar i Syria, Storbritannia og Sudan.

– Ho er heilt avvisande til tiltalen, og nektar for planar om la seg rekruttere til IS, eller at ho ville til IS-land, seier advokat Steingrim Wolland, som forsvarar kvinna til NRK.

I 2017 vart kvinna arrestert i Italia då ho prøvde å reise til IS-område i Syria, for å gifte seg med ein IS-krigar. Ifølgje tiltalen har kvinna spreidd propaganda, lese korrektur på propagandatekstar, send meldingar med valdeleg jihadistisk innhald og overført pengesummar til personar knytt til terrorgruppa.

I år har ho formidla kontakt for ein person som ville frå Storbritannia til Syria for å slutte seg til IS.

Det er ikkje mistanke om at ho har hatt samarbeid med andre i Nordfjord.

– Vi har avhøyrt personar i kretsen rundt tiltalte også i Nordfjord, seier statsadvokat Marit Formo til NRK.

Kvinna sin advokat, Steingrim Wolland, seier til NRK at det ikkje er nokon i miljøet i Nordfjord som har oppfatta ho som radikalisert eller påfallande religiøs.