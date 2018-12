Det blir ei våt jul

Nyheter

Værmeldingen melder om mildvær og regn i jula, med temperaturer opp mot en 6-7 varmegrader på julaften. Dermed må man nok til fjells om man vil ha snø til jul. Regnværet ser ut til å fortsette gjennom romjula, men det ser ut som det kan bli i det minste oppholdsvær på nyttårsaften.

Den nye vindappen er klar Lurer du på om Måløybrua er stengt når kulingen rasar rundt husveggen? Vindappen, som er eit samarbeid mellom Sebastian Fløysand Kvalheim og Fjordenes Tidende, er no klar.

Tekstvarsel fra Meteorologisk institutt:

Mandag, julaften: Sogn og Fjordane: Økning til vestlig liten eller stiv kuling utsatte steder, ved Stad økning til sørvest sterk kuling eller liten storm. Om kvelden litt minkende. Litt regn, mandag formiddag økende nedbørintensitet, snø over 800-1000 m.

Tirsdag, 1. juledag: Vestlandet sør for Stad:Nordvestlig liten kuling på kysten. Regn, snø over 800-1000 meter. Tirsdag ettermiddag minking til nordvestlig bris nord for Boknafjorden. Fremdeles litt nedbør i nord, ellers stort sett skyet oppholdsvær.

