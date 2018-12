Dette bør du ta på alvor

Nyheter

Mange er på veiene før jul. Statens vegvesen har gode råd til hvordan vi skal oppføre oss i juletrafikken:

Juleråd til trafikanter:

Sjekk vær- og føremeldinger.

Planlegg turen!

Kjør etter forholdene og hold fartsgrensen.

Hold køen!

Bruk bilbelte.

Bruk hodet, ikke mist det.

Sørg for at bilen er i god teknisk stand.

Stopp og sov hvis du blir trøtt.

Slik laster du bilen riktig

Små gjenstander bør oppbevares i hanskerommet eller under setet

Handleposer skal helst settes i bagasjerommet

Ikke oppbevar gjenstander på hattehyllen

Store gjenstander skal plasseres i bagasjerommet eller sikres i et bagasjenett

Pass på at du ikke stabler bagasjen slik at sikten hindres

Fordel lasten i bagasjerommet fra side til side så godt det lar seg gjøre, og legg de tyngste gjenstandene nederst, i midten og så nærme ryggstøtten som mulig

Last som kan velte skal legges ned

Bruk innebygde kroker for å hindre at tung last sklir inn i baksetet

Skiboks gir ekstra plass, men egner seg best til lette gjenstander

Dette er status lørdag morgen 22. desember på noen av fjellovergangene i Sør-Norge:

Ev 6 Dovrefjell (Dombås bom - Grønnbakken bom):

Vekslende bart i spor, snø- og isdekke og fare for glatte partier. Klokken 05:44 var det -11 grader, nord-vestlig laber bris og skyet.

Ev 16 Filefjell

Vekslende bart og snø- og isdekke. Klokken 05:30 var det -11 grader, laber bris og oppholdsvær.

Gjelder fra: 22.12.18 kl. 05:41 Gjelder til: Inntil videre

Ev 134 Haukelifjell (Liamyrane bom - Fjellstad bom)

Snø- og isdekke. Klokken 05:30 var det -7 grader, svak vind og lettskyet.

Gjelder fra: 22.12.18 kl. 05:39 Gjelder til: Inntil videre

Rv 7 Hardangervidda (Leiro bom - Haugastøl bom)

Stort sett snø- og isdekke. Klokken 06:00 var det -5 grader, lett bris og delvis skyet lett oppholdsvær.

Gjelder fra: 22.12.18 kl. 05:27 Gjelder til: Inntil videre

Rv 9 Hovden - Haukeli (Hovden bom - Vamark bom)

Snø- og isdekke.

Gjelder fra: 22.12.18 kl. 05:39 Gjelder til: Inntil videre

Rv 13 Vikafjellet (Hola - Storehaugtunnelen)

Snø- og isdekke fare for glatte partier. Klokken 05:30 var det -1 grader, lett bris og lett oppholdsvær.

Gjelder fra: 22.12.18 kl. 05:43 Gjelder til: Inntil videre

Rv 15 Strynefjellet (Ospeli - Billingen bom)

Snø- og isdekke, fare for glatte partier. Fare for elg. Klokken 07:15 var det -9 grader, nord-austlig laber bris og skyet oppholdsvær.

Gjelder fra: 22.12.18 kl. 07:19 Gjelder til: Inntil videre

Rv 52 Hemsedalsfjellet (Borlaug - Storeskard bom)

Snø- og isdekke. Klokken 05:30 var det -11 grader, lett bris og oppholdsvær.

Gjelder fra: 22.12.18 kl. 05:35 Gjelder til: Inntil videre

Her kan du sjekke hele listen på Statens vegvesen: