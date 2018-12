Nyheter

Det var onsdag kveld klokka 18 at en bil punkterte på veg over Måløybrua og kom over i motsatt kjørefelt og traff en annen bil. Ulykka førte til at brua ble stengt i begge kjørefelt. Ingen ble alvorlig skadet i ulykken.

