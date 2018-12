Alloy feirar ti år som band med plateinnspeling og konsert

Nyheter

– No er vi klare for å levere rock ’n’ roll igjen, seier vokalist og gitarist Kyrre Stegane.

Saman med William Mitei (trommer) og Kristoffer Støylen Refvik (bass og vokal) i Alloy tar han over Jibben i Måløy 29. desember.

– Vi spelte vår aller første konsert 28. desember for ti år sidan på Jibben. Etter at vi spelte inn ein EP, som slo godt an, har bandet lagt litt brakk, men så har vi funne igjen vårt gode humør og vi er klare.

Alloy lagar sin eigen musikk, i tillegg til å spele coverlåtar. På konserten på Jibben i jula er planen å spele nokre coverlåtar med eigen vri, før ein spelar eige materiale, som ein også spelar inn samstundes.

– Det kjekkaste er å spele for folk. Du får ein heilt annan energi når du spelar for eit publikum, samanlikna med å stå i eit studio, seier Stegane.

Hans meiner musikken passar for alle folk i alle aldrar.

– Rock er såpass slitesterk og god musikk at uansett kva du likar blir du i godt humør, og får fot, som vi seier.