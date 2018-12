Det har vore ei stille og fredeleg julefeiring

Nyheter

– Vi har vore ute fleire stadar i distriktet, men slik vi oppfattar det så har feiringa stort sett gått roleg føre seg.

Natt til første juledag vart ein person vist bort frå ein serveringsstad i Selje. Årsaka var at han laga bråk og krangling.

Hagen kan opplyse om at to personar blir meld for urinering på offentleg stad. Elles så har det vore stille og ingen uhell eller ulukker som politiet har fått melding om.

– På fleire av serveringsstadane i ytre Nordfjord som politiet har vore innom har det vore mykje folk, men dei fleste har oppført seg fint, seier Hagen.