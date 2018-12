To omkomne i trafikkulukke

Nyheter

To kvinner er omkomne etter ein trafikkulukke i Kjølsdalen i Eid kommune, på Rv 15 mellom Nordfjordeid og Måløy, melder Vest politidistrikt i ein pressemelding. Ulukka skal ha skjedd rundt 20.20 tredje juledag.

Dei to vart påkøyrde av ein bil som køyrde ut av vegbana og opp på ein gangveg. Dei to vart erklært døde på staden av ein lege. Identiteten til dei to skal vere kjend av politiet, og det jobbast med å få kontakta dei pårørande.

Føraren av bilen skal vere lettare skadd, og er teken hand om av helsepersonell. Føraren vil òg rutinemessig bli sjekka for påverknad, og det vil bli vurdert om vedkommande kan avhøyrast i kveld.

Kriminalteknikarar frå politiet og ulukkesgruppa til Statens vegvesen vil gjere undersøkingar på staden i kveld.

Litt etter klokka 21.00 opplyser politiet at Rv 15 mellom Stårheim og Bryggja er stengd som følgje av ulukka.