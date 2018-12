– Ved neste nyttår endrast kommunegrensene og det blir ei ny tid for mange

Nyheter

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 28. desember.

Om eitt år endrast kommunegrensene og det blir ei ny tid for mange

Då er det berre timar igjen av 2018. Måndag skal vi snu veggkalenderen og finne fram 2019. Året som snart er historie har vore prega av det som skal skje om vel eitt år: Då skal kommunegrensene endrast og det blir ei ny tid for mange.

Då forlèt Bryggja og Totland Vågsøy kommune og blir ein del av den nye langstrakte storkommunen i Nordfjord, Stad kommune med Selje og Eid kommunar. Samstundes skal resten av Vågsøy kommune slå seg saman med Flora kommune til Kinn kommune, også det ein langstrakt kommune som i tillegg er delt. Ja, no er det berre eit år før dette skal skje. Det er eit stort arbeid å organisere desse nye kommunane. Det er mange brikker som skal på plass og mange ulike interesser og ynskjer som skal oppfyllast.

Det er ikkje tvil om at det har vore størst engasjement og flest synlege kampar rundt etableringa av Kinn kommune. Det skuldast nok den store motstanden og skepsisen som har vore både blant politikarar og innbyggarane i Vågsøy. I vår toppa det heile seg fram mot folkerøystinga som vart gjennomført i juni. Trass i at politikarane då fekk eit klart nei frå dei som stemte, så meinte fleirtalet at prosessane rundt samanslåinga var kome så langt at det var ingen veg tilbake.

Det har vore mykje støy rundt organiseringa, kvar dei ulike funksjonane skal vere og ikkje minst økonomien som synest å vere langt meir utfordrande enn det dei største tilhengarane av Kinn kommune har snakka om. Det dempar nok ikkje skepsisen enkelte har. Same kor kommunegrensene går så er det viktigaste for folk flest at dei har gode tilbod og tenester nær der dei bur. Dette er garantert eit ynske alle har uansett kva kommunen heiter. Med dette så vil vi ynskje alle godt nyttår.