Går inn i det nye året med svært låg arbeidsløyse

– Sogn og Fjordane går inn i det nye året med svært låg arbeidsløyse. Høg aktivitet innan fiskeria, bygg, anlegg og industri er mykje av årsaka til dette. Prognosane våre for 2019 syner at den positive utviklinga truleg vil halde fram i 2019, fortel Tore Thorsnes, direktør for NAV Sogn og Fjordane.