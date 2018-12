Skal lede Høyres sekretariat i Vestland

Nyheter

Karsten Sprenger (38) er ansatt som fylkessekretær for Vestland Høgre, heter det i en pressemelding fra partiet. Han kommer fra stillingen som fylkessekretær i Hordaland Høyre, er bosatt i Åsane/Bergen – og er samboer med ett barn. Sprenger har jobbet for Høyre siden 2012 og har tildigere bl.a. vært organisasjonssekretær for Hordaland Høyre, rådgiver for FN og i Europaparlamentet. Hans kontoradresse blir som før ved fylkeskontoret i Bergen.

Ingvar Torsvik Myrvollen (50) er ansatt som assisterende fylkessekretær for Vestland Høgre. Han kommer fra stillingen som fylkessekretær for Sogn og Fjordane Høgre, er bosatt i Eikefjord/Flora - og er gift med tre barn. Myrvollen har jobbet for Høyre siden 2006 og har tidligere vært bl.a. informasjonsrådgiver i Norges Forsvarsforening, daglig leder i Kongsberg handelsstand, pleieassistent ved sykehjem og hovedtillitsvalgt for soldatene i Luftforsvaret. Hans kontoradressse blir som før ved avdelingskontoret i Førde (tidligere fylkessekretariat).

Hordaland Høyre samt Sogn og Fjordane Høgre er slått sammen til Vestland Høgre. Dette ble vedtatt på felles ekstraordinært fylkesårsmøte i Bergen 10.11.2018.

Sprenger og Myrvollen skal således jobbe innen hele det nye fylket Vestland. Dette blir Høyres 3. største fylke i folketall (etter Viken og Oslo).