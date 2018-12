Våt start på det nye året

Nyheter

Det har vært en våt jul, og det ser ut til at starten på det nye året vil bli likedan. Nyttårsaften meldes det om bygevær i Nordfjord, med regn og sluddbyger.

Den nye vindappen er klar Lurer du på om Måløybrua er stengt når kulingen rasar rundt husveggen? Vindappen, som er eit samarbeid mellom Sebastian Fløysand Kvalheim og Fjordenes Tidende, er no klar.

Meteorologens tekstvarsel:

Lørdag: Sogn og Fjordane:Vestlig bris. Perioder med litt regn, snø over 400-700 m. Sent i kveld nordvest frisk bris på kysten. Regnbyger, snøbyger over ca 400 meter.

Søndag: Sogn og Fjordane:Nordvest liten kuling på kysten, søndag morgen minkende til nordvest bris. Regnbyger, snøbyger over 400-700 meter. Fra søndag formiddag skiftende, senere sørlig bris. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Lokal tåke. Søndag kveld økning til sørlig stiv kuling på kysten, sent om kvelden sterk kuling på kysten i nord. Regn, snø over 400-700 meter.

Mandag (nyttårsaften): Vestlandet sør for Stad:Vestlig stiv og til dels sterk kuling utsatte steder, natt til tirsdag dreining til nordvest sterk kuling utsatte steder og på kysten. Overgang til regnbyger, snøbyger over 500-700 meter, senere 300-400 meter. Utover ettermiddagen minkende bygeaktivitet sør for Nordfjord. Om kvelden nordlig stiv kuling. Enkelte regn- og sluddbyger i Nordfjord, snøbyger i høyere strøk, ellers oppholdsvær.

