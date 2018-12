Brannsjefen ber folk være forsiktige med raketter

Nyheter

Brannsjefen ber folk om å være ekstra forsiktige med oppskyting av fyrverkeri nyttårsaften.

­­­­­­­­­­– Om værmeldinga slår til, så kan vi få noen skikkelig kraftige vindkast, forteller brannsjef Kim Hjelle i Vågsøy Brann og Redning til Fjordenes Tidende. Han ber folk om å være ekstra forsiktige.

– Følg med på været. Om det blir for ille er det bedre å la være enn å friste skjebnen. Velger man å fyre opp fyrverkeri må man være ytterst forsiktige, sier han og ber folk om å ta forhåndsregler.

– Hold god avstand og bruk vernebriller, oppfordrer han.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for sterke vindkast for Nordfjord. Det kan komme lokalt sterke vindkast på over 35 meter per sekund. Det er også ventet store nedbørsmengder, samt flom og jordskredfare.