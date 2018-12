Veg stengd av jordskred – opnar tidlegast tysdag

Nyheter

E39/Rv 15 i Skredestranda mellom Nordfjordeid og Kjøs i Eid kommune er stengd grunna eit jordras. Statens vegvesen melde om raset rundt klokka 14.00 nyttårsaftan.

Etter at ein entreprenør har vore på staden, melde vegvesenet klokka 15 at det vil bli gjort ein ny vurdering på staden klokka 10, tysdag, og at vegen vil vere stengd til då.

Omkøyring er via Fv 651, E39 og Fv 60 via Utvikfjellet og Stryn.

Siste:

Klokka 15.30 nyttårsaftan melder Statens vegvesen at Fv 664 mellom Navelsaker og Fossebakken i Eid kommune stengast frå klokka 16.

Dette er grunna fare for ras. Det vil bli gjort ein ny vurdering på staden klokka 10, tysdag morgon.